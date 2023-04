Suisse: Vers la fin des visas rapides pour les victimes du séisme en Turquie

La Confédération veut mettre fin au programme des visas rapides pour les victimes du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier, rapporte la «NZZ am Sonntag». Des milliers de personnes avaient péri ou s’étaient retrouvées sans abri et sans moyen de subsistance au cœur de l’hiver. Raison pour laquelle Berne avait mis en place des procédures d’entrée accélérées pour les accueillir. Celles qui avaient de la famille en Suisse pouvaient ainsi obtenir plus rapidement un visa d’entrée.