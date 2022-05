Vers la levée de l’interdiction des courses sur circuit en Suisse

C’est l’article le plus connu des amateurs de sports motorisés: le No 52 de la Loi fédérale sur la circulation routière, qui date de 1956 et qui avait été introduit sous le coup de l’émotion déclenchée par le terrible accident survenu lors des 24 Heures du Mans automobiles en 1955 (une voiture explose dans la foule, faisant plus de 80 victimes). Que dit-il, cet article? «Il est interdit d’effectuer avec des véhicules automobiles des courses en circuit ayant un caractère public. Le Conseil fédéral peut autoriser certaines exceptions ou frapper d’interdiction des compétitions automobiles d’un autre genre; en prenant sa décision, il tiendra compte principalement des exigences de sécurité et de l’éducation routière.»