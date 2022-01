Etude – Vers la traduction orale de nos pensées

Étude : Vers la traduction orale de nos pensées

Une recherche genevoise a mis en évidence des signaux neuronaux produits par notre cerveau lorsqu’on imagine des mots ou qu’on se les dit à nous-même. Elle offre une perspective d’avenir pour les personnes qui ont perdu la capacité de s’exprimer à l’oral.

Lorsqu’une personne s’exprime à haute voix, il est possible de mettre en relation les sons émis avec les régions cérébrales sollicitées. S’agissant d’une parole imaginée, le processus devient plus complexe parce qu’on ne dispose «d’aucune information manifeste sur le séquençage et le tempo des mots ou des phrases formulés à l’interne par l’individu», explique le communiqué de l’université. De plus, «les zones recrutées dans le cerveau sont également moins nombreuses et moins actives».