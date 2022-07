Football : Vers le retour des billets nominatifs dans les stades?

Décliner son identité pourrait devenir une obligation pour assister aux matches de football en Suisse, propose un groupe de travail chargé de lutter contre le hooliganisme.

Un groupe de travail, composé de représentants de la Swiss Football League (SFL) et de membres des différentes autorités cantonales du pays, se penche actuellement sur l’octroi de billets nominatifs pour réduire les violences dans les stades de football helvétiques, révèle «Le Nouvelliste». Cette mesure avait été introduite il y a près d’une année pour les matches du FC Sion, provoquant un boycott des ultras sédunois. Plus de deux mois plus tard, le club de Christian Constantin avait alors décidé de faire marche arrière face à cette «fausse bonne idée». Si elle ne plaît pas à une partie des supporters, cette précaution séduit les instances politiques.