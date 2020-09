Vers l’interdiction de la discrimination capillaire aux États-Unis

La loi CROWN, qui signifie « Create a Respectful and Open World for Natural Hair » , est une loi qui interdit la discrimination basée sur la coiffure et la texture des cheveux (afros, dreadlocks, tresses et autres coiffures traditionnellement noires) dans les écoles et sur le lieu de travail. Cette loi est déjà en vigueur dans plusieurs États dont la Californie, New York, le New Jersey, Washington, la Virginie, le Colorado et le Maryland.