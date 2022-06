Genève : L’OMC promet un «bon paquet» de mesures

«Un bon paquet (de mesures) est en train de prendre forme», a tweeté aux petites heures de vendredi une responsable de l’OMC, ponctuant une Conférence ministérielle marathon.

La conférence avait pour ambition non seulement de s’attaquer à l’insécurité alimentaire créée par la Russie, mais elle veut aussi supprimer des subventions qui facilitent la surpêche et vident les océans, lever temporairement les brevets qui protègent les vaccins anti-Covid ou encore de réformer l’OMC elle-même.

Le siège de l’organisation au bord du Léman hésitait entre le campement improvisé, où l’on vole quelques heures de sommeil à même le sol ou dans un fauteuil, et une salle des pas perdus, où l’on tue le temps en buvant un café machine et en faisant les cent pas dans l’atrium ou les jardins.

Insécurité alimentaire

Le texte sur l’insécurité alimentaire était très attendu, bien qu’il ne s’agisse que d’une déclaration ministérielle. La guerre menée par les Russes prive le monde de céréales et d’engrais, fait flamber les prix et menace de faim des millions de gens dans le monde. Le document qui doit être adopté souligne l’importance «de ne pas imposer de prohibitions ou de restrictions à l’exportation» qui soient contraires aux règles de l’OMC. Il demande que toutes mesures d’urgence introduites pour répondre à des préoccupations en matière de sécurité alimentaire «soient temporaires, ciblées et transparentes», et soient notifiées à l’OMC.