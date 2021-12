Océan Arctique : Vers un basculement neige-pluie plus précoce qu’estimé

Une étude met en garde contre les impacts, pour la nature et l’homme, de l’altération liée au réchauffement climatique. La région arctique va perdre en glace et gagner en humidité.

L’Arctique se réchauffe beaucoup plus rapidement que la moyenne de la planète, entraînant un recul de la banquise et une augmentation de l’humidité dans l’air. En conséquence, les scientifiques prévoient une augmentation importante des précipitations sur ces régions d’ici à la fin du siècle. Mais sous quelle forme?

Les auteurs de l’étude publiée dans «Nature Communications» ont comparé les prévisions de la dernière génération de modèles climatiques aux précédentes modélisations. Ils estiment que le basculement vers un régime de précipitation annuel dominé par la pluie, et pas par la neige, se produit «une ou deux décennies plus tôt».

Autour de 2070?

«Les changements vont être plus importants et bien plus précoces que ce qui était e stimé précédemment, ce qui aura des impacts majeurs sur la vie dans la région», explique l’auteure principale de l’étude, Michelle McCrystall, chercheuse à l’Université de Manitoba au Canada. «En automne par exemple, où le changement est le plus important, la zone centrale de l’Arctique pourrait faire la transition autour de 2070 selon les récents modèles, a lors que les anciens prévoyaient 2090.»