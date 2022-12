Pouvoir d’achat: Vers un comparateur en ligne pour les prix de l’essence

Une plateforme numérique sur les prix des carburants est une solution efficace pour faire jouer la concurrence entre les stations-service et maintenir les prix de l’essence en dessous des prix actuels, a indiqué Sophie Michaud Gigon (V/VD) pour la commission. Et de citer l’exemple autrichien qui a fait ses preuves depuis 2011.

L’UDC et d’autres députés du PLR et du Centre n’en voulaient pas. Pour Thomas Aeschi (UDC/ZH), ce calculateur coûtera cher et ce sera aux contribuables de passer à la caisse. En outre, il a mis en avant l’existence de solutions privées, comme celle, récente, du TCS .

200 francs d’économies par an

Le Conseil fédéral lui aussi était opposé à ce calculateur qui ne permettra que peu d’économies au final, selon lui. Le ministre de l’Économie, Guy Parmelin, les a estimées à 200 francs par an pour un véhicule roulant 15’000 km par an et consommant 8 litres/100 km. En outre, comparé l’Allemagne et l’Autriche, le réseau des stations-service suisses est bien plus dense, a-t-il expliqué. «Si un conducteur se rend à un endroit cher avec un réservoir presque vide, il a encore la possibilité de pouvoir facilement aller ailleurs où les prix sont moins élevés», a-t-il plaidé. En vain.