Conseil des Etats – Vers un congé «paternité» aussi pour les couples de femmes

Les Suisses ont approuvé fin septembre dernier le mariage pour tous et celui-ci entrera en vigueur en juillet prochain. Conséquence: les couples féminins auront accès au don de sperme en Suisse et donc à la parentalité automatique des deux femmes. Du coup, la conseillère aux États Lisa Mazzone souhaite que le congé de paternité de deux semaines soit valable pour tous les couples et s’applique aussi à l’épouse et co-mère dans les couples de femmes. Sa motion, soumise au Conseil des États mercredi, n’a pas été rejetée. Elle a été renvoyée pour examen en commission.