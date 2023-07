Suisse: vers un congé plus long pour les parents de jumeaux

Un bébé, des jumeaux ou des triplés, peu importe aux yeux de la loi en Suisse. Maman aura quatorze semaines de congé maternité et papa aura deux semaines de congé paternité. La situation pourrait changer. «Nous proposons de corriger le préjudice que subissent les femmes qui vivent des grossesses multiples», écrivait hier la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du National.

Elle a déposé une motion pour que le congé maternité soit porté à au moins 18 semaines dès qu’il y a plus d’un enfant lors d’un accouchement. «Ces grossesses et les accouchements sont souvent plus difficiles, sans compter le travail démultiplié après la naissance», écrit la commission, qui a voté à 13 voix contre 11 en faveur d’une proposition initialement déposée par le conseiller national Fabien Fivaz (Verts/NE). Les membres UDC et PLR s’y sont opposés.