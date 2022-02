Parlement – Vers un consensus sur l’imposition individuelle des couples mariés

Les deux autres variantes proposées

Outre l’imposition individuelle selon Ecoplan choisie par les commissions, le Conseil fédéral a mis sur la table deux autres modèles. Soit l’imposition individuelle pure, qui prévoit que les couples mariés soient taxés comme les concubins. L’imposition se fonderait sur le revenu et la fortune de chaque personne individuellement et indépendamment de son état civil. L’autre variante est l’imposition individuelle modifiée. Elle prévoit des mesures pour décharger les ménages affichant une répartition inégale des revenus entre les partenaires. La personne ayant le revenu le plus élevé pourrait par exemple se voir accorder une déduction supplémentaire ou pourrait transférer une partie de son revenu à son partenaire. Ce modèle diminuerait plus fortement la pénalisation du mariage, mais inciterait moins à exercer une activité lucrative.