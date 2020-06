Genève

Vers un dégel des dérogations pour densifier la zone villas

Des projets de densification en zones villas pourraient à nouveau être accordées d'ici la fin de l'année. Le Grand Conseil doit encore se prononcer.

Antonio Hodgers, president du Conseil d'Etat Genevois, s'exprime lors d'un point de presse du Conseil d'Etat et la presentation speciale sur le lancement de la campagne de sensibilisation "CO-VIVRE ENSEMBLE" pendant la pandemie Coronavirus Covid-19, ce mercredi 3 juin 2020 a Geneve. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

A Genève, des dérogations pour des projets de densification en zones villas pourraient à nouveau être accordées d'ici la fin de l'année. Une solution législative donnant plus de poids aux communes a été trouvée. Le Grand Conseil doit encore se prononcer.

La majorité de la commission d'aménagement du canton a approuvé une nouvelle version de l'article de la loi sur les constructions et installation (LCI) qui régit les dérogations en matière de densité en zone villas, ont indiqué mardi le Département du territoire (DT) et la commission. Ensemble à Gauche et l'UDC y étaient opposés.