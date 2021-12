Programme 2022 dévoilé – Vers un duel Tamberi - Barshim à Athletissima

Gianmarco Tamberi, cochampion olympique, fera le spectacle le 26 août à la Pontaise. AFP

J acky Delapierre a négocié âprement. La semaine dernière, le CEO d’Athletissima s’est rendu à Rome avec ses homologues de la Diamond League pour défendre son meeting et choisir les épreuves de l’édition 2022 , agendée le 26 août . « Avec les tests Covid obligatoires, je crois que je me suis fait grailler le nez entre 6 et 8 fois » , raconte-t-il. Mais le patron du meeting a eu du flair et est heureux de pouvoir mettre en place un événement à la fois équilibré et attractif.

« On a demandé le 400 m dames, car Shaunae Miller-Uibo, double championne olympique, n‘est jamais venue à Lausanne, indique l’organisateur. Elle court toujours en 49'' (ndlr: 48''36 à Tokyo). Et si Ingebrigtsen participe au 1500 m, ça peut batailler dur. »

«Nous devons donner nos cinq souhaits prioritaires. Puis, on nous attribue les épreuves. Ensuite, c’est le souk qui commence.» Jacky Delapierre, CEO d’Athletissima, à propos de la répartition des disciplines

Avant de partir pour la Ville éternelle, Jacky Delapierre a consulté l’entraîneur Laurent Meuwly et l’ex-athlète Lea Sprunger pour définir une stratégie. « Nous avons planifié certaines épreuves car des athlètes nous ont demandé de les mettre au programme, explique Delapierre. À l ’ instar de Yulimar Rojas (ndlr: championne du monde et olympique du triple saut). Idem pour le 200 m hommes. »

Autre clou du spectacle, la hauteur masculine qui opposera Tamberi et Barshim, les cochampions olympiques. Une confrontation entre les deux meilleurs amis de l’athl é tisme é tait programmée en 2021, mais elle n’avait finalement pas eu lieu. Barshim avait été invité par l ’ émir du Qatar , à une réception pour fêter l’or de Tokyo.

Jacky Delapierre a révélé quelques secrets d’alcôve, en parlant des coulisses de la répartition. « Dans la distribution des disciplines entre les meetings, nous devons donner nos cinq souhaits prioritaires. Puis, on nous attribue les épreuves. Ensuite, c ’ est le souk qui commence. À l ’ assemblée générale de la Diamond League, chacun met sur la table les changements qu ’ il aimerait apporter. Comme il y a sept épreuves hommes et sept épreuves femmes par meeting, il faut trouver un équilibre. On avait la perche hommes et la hauteur femmes. Nous avons interverti avec Eugene ( É tats-Unis). Nous aurons tout de même le City Event avec le concours de la perche masculine (ndlr: hors Diamond League), le 25 août, veille du meeting. »