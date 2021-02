Selon un journaliste italien toujours bien informé, le prochain championnat d’Europe des Nations pourrait avoir lieu en Angleterre et non dans douze pays différents.

Des rumeurs dans les petits mondes du sport et du football, sur le réseau social à l'oiseau bleu, il y en a presque autant qu'il y a de tweets. Les internautes ont pris l'habitude de trier le bon grain de l'ivraie et ils savent que quand un gazouillis est signé du smartphone de Tancredi Palmeri, il faut prendre la chose au sérieux.

Ce jeudi, l'homme de médias - il a travaillé pour CNN International ainsi que pour La Gazzetta dello Sport et œuvre désormais chez BeIn Sport - a lancé un rocher dans une gouille. Il a assuré que l'Euro 2020, devenu 2021 par la force des choses et d'une pandémie mondiale, n'aurait plus lieu dans douze pays, mais seulement dans une seule contrée.

L'Italien croit également savoir que c'est l'Angleterre qui est la mieux placée pour récupérer ce championnat d'Europe des Nations et que l'UEFA devrait annoncer cela dans le courant du mois d'avril. Ce pays avait accueilli la Coupe du monde en 1966 et l'Euro en 1996. Il avait été recalé pour l'organisation des Mondiaux 2018 ou 2022, finalement attribués à la Russie et au Qatar.

«Je sais que le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, qui est extrêmement prudent avec le coronavirus, se demande si, en période de pandémie, il ne serait pas plus raisonnable d'organiser le tournoi dans un seul pays. Avec tout le protocole sanitaire nécessaire, il va sans dire», avait affirmé Rummenigge, dans une interview au quotidien bavarois, au mois de janvier.

L'instance européenne s'était quant à elle bornée à annoncer des décisions «ville par ville» le 5 mars qui vient.

Le choix de l'Angleterre ferait totalement sens. Le pays dirigé par Boris Johnson a été très touchée par le virus (plus de 120'000 morts fin février), mais un adulte sur trois y a déjà reçu une première dose d'un vaccin contre le Covid-19. Le Premier ministre britannique a également communiqué un plan de sortie de crise ambitieux.

Les Anglais espèrent retrouver une vie quasiment normale à la fin du mois de juin déjà. Les écoles doivent toutes réouvrir le 8 mars du mois prochain, la consigne de rester à la maison sera levée le 29 mars et les clubs de Premier League espèrent pouvoir ouvrir leurs portes à 10'000 spectateurs maximum, le 17 mai, pour la toute fin de saison et la finale de la Cup à Wembley.

Une date à laquelle les cinémas, les hôtels et la restauration devraient retrouver une certaine normalité et le moment choisi, où les membres de différents foyers pourront se rencontrer en intérieur.