Politique : Vers un gouvernement de coalition aux Pays-Bas

Après neuf mois de négociations, un accord a été trouvé entre le VVD de centre droit, le D66 de centre gauche, le CDA de centre droit et les conservateurs de Christen Unie. Mark Rutte devrait rester Premier ministre.

Quatre partis ont conclu lundi un accord en vue de former une coalition gouvernementale aux Pays-Bas qui permettra au Premier ministre Mark Rutte d’effectuer un quatrième mandat, mettant un terme à près de neuf mois de négociations.

Le VVD de centre droit du chef du gouvernement sortant, le D66 de centre gauche, le CDA de centre droit et Christen Unie (conservateurs) sont parvenus à un texte d’accord qui sera présenté au Parlement mercredi.

«Le texte a été accepté», a déclaré un porte-parole de Johan Remkes et Wouter Koolmees, qui supervisaient les négociations, cité par l’agence de presse ANP. Les chaînes de télévision NOS et RTL ont également annoncé l’accord.

Négociations record

«C’est un bon accord», a déclaré Mark Rutte aux journalistes à la sortie des discussions, tout en refusant de donner plus de détails. Sigrid Kaag, dont le parti D66 a remporté le deuxième plus grand nombre de sièges lors des élections du 17 mars, a ajouté qu’il s’agissait d’un «accord agréable et équilibré».