Tunisie Vers un gouvernement de technocrates

Ce «gouvernement de compétences indépendantes devra travailler à concrétiser des réalisations dans les domaines économique et social», a déclaré le Premier ministre tunisien Hichem Mechichi.

Le futur cabinet du Premier ministre Hichem Mechichi compte huit femmes sur 28 ministres et secrétaire d’État. (Photo Fethi Belaid / AFP)

Le Premier ministre désigné, Hichem Mechichi, a présenté tard lundi son futur gouvernement, le second en six mois en Tunisie, composé essentiellement de technocrates, et qui doit encore obtenir l’approbation du Parlement.