Brexit : Vers un maintien des flux de données personnelles

L’Union européenne a fait un premier pas vers la poursuite du transfert des données personnelles vers le Royaume-Uni malgré le Brexit. Une décision saluée par Londres.

Bruxelles a donné un premier feu vert vendredi à la poursuite du transfert des données personnelles vers le Royaume-Uni malgré le Brexit, une décision cruciale pour les entreprises et la coopération policière, aussitôt saluée par Londres.

L’exécutif européen, après avoir «évalué attentivement la législation et les pratiques du Royaume-Uni en matière de protection des données personnelles», conclut que ce pays «assure un niveau de protection en substance équivalent» à celui qui est garanti dans l’UE.

Cette décision va encore devoir recueillir l’avis -consultatif- du Comité européen de la protection des données, et obtenir l’accord des États membres à la majorité qualifiée pour une adoption définitive.

Problèmes de «surveillance»

La vice-présidente de la Commission Vera Jourova, chargée des valeurs et de la transparence, a précisé que des mécanismes avaient été prévus pour «pouvoir surveiller, réexaminer, suspendre ou retirer» cette décision «en cas d’évolution problématique» côté britannique.

La décision sera valable pour une durée de quatre ans et fera l’objet d’un examen avant d’être renouvelée.

L’UE a des accords similaires avec douze entités et pays (dont le Japon, Suisse, Canada, Israël) et est en discussion avec la Corée du Sud.

Mais la question de la sécurité des données personnelles est sensible: le mécanisme conclu avec les États-Unis a été invalidé en juillet dernier par la Cour de justice de l’UE, en raison de craintes sur les programmes de surveillance américains.

Flou juridique

Cet arrêt avait été salué par les défenseurs des libertés individuelles, mais a plongé dans un flou juridique les entreprises qui opèrent dans l’UE et transfèrent ou font héberger des données outre-Atlantique.

«Il semble y avoir peu de doute sur l’adéquation en ce qui concerne l’usage commercial des données», a-t-il estimé. Mais «il y a évidemment des questions sur la surveillance par le gouvernement britannique des données de l’UE, qui requièrent une analyse plus en profondeur».

L’un des volets de la «décision d’adéquation» porte sur la coopération en matière de lutte contre la criminalité, en permettant le transfert de données aux autorités au Royaume-Uni chargées d’enquêter et de poursuivre des infractions pénales.

«Bonne nouvelle»

C’est «une bonne nouvelle pour les entreprises et les consommateurs de l’UE et du Royaume-Uni», a salué Alexandre Roure, de la Computer and Communications Industry Association (CCIA), qui représente des entreprises du secteur.