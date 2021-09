Votations du 26 septembre - Les 99% ne sont que 34%

L’initiative «alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital» voulait imposer à 150% les parts du revenu du capital tels que les intérêts, les dividendes, les bénéfices réalisés sur les actions, les gains en capital ou les loyers, supérieurs à un certain montant. En Suisse, les inégalités de richesse augmentent depuis des années et le 1% le plus riche de la population possède désormais plus de 43% de la richesse totale du pays, ont argumenté les initiants (Jeunes socialistes).