Votations : Vers un «non» aux déductions fiscales pour enfants

Les premiers résultats tendent vers un «non» clair aux rabais fiscaux pour les parents.

Les parents ne bénéficieront pas de rabais fiscaux. Selon une tendance de l’institut gfs.bern, les Suisses ont refusé dimanche les déductions pour enfants et frais de garde.

La réforme refusée par le peuple visait à aider les parents à concilier vie familiale et professionnelle et à combattre la pénurie de main-d’œuvre. Face à la charge que représentent les frais de garde des enfants en bas âge et l’impossibilité de les déduire totalement des impôts, il arrive que des parents diminuent leur temps de travail ou quittent leur emploi.