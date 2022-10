Vers un nouveau centre de physique et de maths pour l’Unige

Genève : Vers un nouveau centre de physique et de maths à l’Uni

Le Conseil d’Etat est acquis à l’idée qu’un nouveau centre universitaire de physique et mathématiques est indispensable. Il constate en effet que la Faculté des sciences est à ce jour éparpillée sur plusieurs sites, dans des locaux vétustes et inadaptés à la recherche et à l’enseignement de pointe. L’Exécutif a donc transmis ce mercredi au Grand Conseil un projet de loi ouvrant un crédit d’étude de 17,6 millions de francs en vue de la construction d’une telle infrastructure. Il est prévu qu’elle sorte de terre sur la rive droite de l’Arve, juste entre Sciences II et le bâtiment de physique, à la place de vieux pavillons qui seraient détruits.