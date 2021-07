Berne : Vers un Pacs à la française en Suisse

Après cinq ans de travaux, le Conseil fédéral va présenter un rapport sur un contrat civil pour couple calqué sur le Pacte civil de solidarité (Pacs) français.

Le 26 septembre prochain, le peuple suisse est appelé à se prononcer sur le mariage pour tous. En cas d’acceptation, le partenariat enregistré, ouvert aux couples homosexuels depuis 2007 serait supprimé. Les personnes qui vivent sous ce régime pourront conserver leur état civil. Mais à l’avenir, seul le mariage, réglementé de manière exhaustive ou le concubinage qui est en grande partie non contraignant sur le plan juridique subsisteront rappelle la «Schweiz am Wochenende».

Mais cette situation ne pourrait être que de courte durée. En effet, le Parlement devrait discuter bientôt d’un «mariage light» inspiré du Pacte civil de solidarité (Pacs). Car d’ici à la fin de l’année, le Département fédéral de justice et police (DFJP) devrait présenter un rapport sur les avantages et les inconvénients d’un tel «mariage light». Ce rapport est attendu depuis cinq ans et a été retardé «en raison d’autres affaires prioritaires», indique le département de la ministre Karin Keller-Sutter.