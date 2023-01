Droit de la famille: Vers un Pacs pour ceux qui ne veulent pas se marier

Actuellement, le droit suisse ne reconnaît que deux formes de relations pour les couples: soit il y a le mariage (ou le partenariat enregistré), soit il y a le concubinage qui n’est pratiquement pas réglementé, relève l’Appenzellois. Il souhaite donc que Berne s’inspire d’un modèle qui a fait ses preuves dans certains cantons comme Neuchâtel et Genève, ou à l’étranger, notamment en France; et propose aux couples suisses, hétéros comme homosexuels, une 3e option à mi-chemin entre les deux premières.

Visites à l’hôpital et démarches plus claires

Selon lui, un tel Pacs offrirait aux couples un moyen facile de se promettre assistance et soutien sur les plans personnel et économique pendant la durée de la vie commune. Ils pourraient ainsi notamment faire valoir leur union auprès des autorités et particuliers, ce qui clarifierait de nombreuses situations, comme les visites à l’hôpital, les démarches administratives, la conclusion d’un contrat, etc., explique Andrea Caroni.