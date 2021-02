Virus : Vers un plan de déconfinement «progressif» en Angleterre

Avec une campagne de vaccination qui devrait encore s’intensifier, l’Angleterre voit le bout du tunnel, tandis qu’aux États-Unis, on s’approche désormais des 500’000 décès dus à la pandémie.

Un an après l’annonce, le 29 février 2020, du premier mort du Covid-19 aux États-Unis, le pays s’apprête à franchir le seuil des 500’000 personnes ayant succombé à la maladie, avec 498’879 décès décomptés lundi soir par l’université Johns Hopkins, dont les chiffres font référence.

«C’est terrible», «nous n’avons rien connu de tel depuis plus de 100 ans, depuis la pandémie de 1918», a réagi dimanche l’immunologue Anthony Fauci, conseiller du président américain Joe Biden, à l’évocation de ce palier macabre. «C’est quelque chose qui restera dans l’histoire».

«500’000! C’est près de 70’000 de plus que tous les Américains morts pendant la Seconde Guerre mondiale», a-t-il déploré vendredi.

600 millions de doses

La vague de froid sur le pays a néanmoins ralenti la campagne: la distribution de 6 millions de doses a été retardée et les 50 États américains sont impactés, selon Andy Slavitt, conseiller de la Maison Blanche.

Plus de 61 millions de personnes ont à ce stade reçu l’un des deux vaccins autorisés aux États-Unis (Pfizer/BioNTech et Moderna), dont 18 millions ont bénéficié des deux injections requises.

Autre signe encourageant: après un pic de l’épidémie en janvier, la moyenne hebdomadaire des morts et celle des nouveaux cas sont nettement en baisse, selon les données du Covid Tracking Project.

Dans le monde, la pandémie a fait plus de 2,46 millions de morts depuis fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP dimanche.

«Prudent»

Reconfinée début janvier, l’Angleterre entrevoit le bout du tunnel: les effets du «lockdown» et de la campagne de vaccination, qui bat son plein, se font sentir, avec une baisse du nombre de contaminations, d’hospitalisations et de morts.

À tel point que le Premier ministre britannique Boris Johnson va esquisser lundi devant le Parlement un plan de déconfinement qu’il veut «prudent» et «progressif», afin «de ne pas annuler les progrès» accomplis et les «sacrifices» consentis. En ligne de mire, la réouverture prochaine des écoles, peut-être à partir du 8 mars.

Au Royaume-Uni, l’un des pays européens les plus touchés avec plus de 120’000 morts du virus, chacune des quatre nations du pays décide de sa stratégie en matière de déconfinement. En Écosse et au Pays de Galles, les écoles rouvrent progressivement à partir de lundi.