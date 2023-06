Parlement: Vers un programme pour prévenir la violence sur les personnes âgées

Le Conseil fédéral devra peut-être mettre sur pied un programme d’impulsion pour prévenir la violence sur les personnes âgées. Le National a en effet accepté mardi, par 126 voix contre 59, une motion d’Ida Glanzmann (Centre/LU). Le programme aura pour but d’attirer l’attention sur ce problème et de lever le tabou qui l’entoure. Il visera également à renforcer les offres existantes en matière de prévention.

L’élue soulignait que, chaque année, 300’000 à 500’000 personnes de plus de 60 ans étaient victimes de violence, d’abus ou de négligence. Souvent, ces formes de maltraitance sont dues au fait que les proches aidants, les professionnels et le personnel soignant et accompagnant sont débordés. «Ces violences provoquent d’énormes souffrances et constituent une charge importante pour tous les services concernés», selon elle. «C’est tout simplement irresponsable de ne rien faire», a-t-elle plaidé.