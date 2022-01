Transports publics : Vers un rabais sur les cartes journalières des élèves

Une commission des États a approuvé de peu une proposition d’une commission du National pour introduire un tel rabais dans la loi sur le transport des voyageurs.

Les entreprises de transports pourraient être obligées de créer une offre à tarif réduit dans le cadre de sorties scolaires. Tamedia/Archives

Le trafic régional de voyageurs doit être plus simple, plus efficace et plus transparent. La Commission des transports et des télécommunications du Conseil des États a décidé d’entrer en matière sans opposition à la révision en ce sens de la loi sur le transport des voyageurs par le Conseil fédéral. Une loi approuvée par le National lors de la session d’hiver.

Une commission du National avait toutefois proposé d’introduire dans la loi un rabais sur les cartes journalières pour les élèves, malgré l’opposition du PLR et de l’UDC en plénum. Elle avait suggéré que les entreprises de transports soient obligées de créer une offre à tarif réduit dans le cadre de sorties scolaires. Ceci pour des coûts supplémentaires de 20 millions de francs.

Une minorité s’y refuse

La commission des États s’est ralliée par sept voix contre cinq à la création de ces cartes journalières à tarif réduit. Les 20 millions de francs devront être pris en charge par la Confédération, a-t-elle approuvé par sept voix contre six. Une minorité a rejeté cette idée, au motif que ces cartes relèvent de la compétence des communes et des cantons, et que les entreprises privées de transport en autocar en sont exclues, explique la commission.

Contrairement au National, elle s’oppose en revanche par sept voix contre six à ce que les cantons et la Confédération indemnisent les entreprises pour certains coûts liés au matériel roulant historique. La commission terminera la discussion par article lors de sa prochaine séance, fait-elle savoir.

Aux États à la session de printemps

Le projet devrait être traité au Conseil des États à la session de printemps. Il vise notamment à inscrire dans la loi des mesures clarifiant l’utilisation des subventions suite aux affaires d’abus chez CarPostal et à la BLS. Plusieurs points ne sont pas contestés jusqu’ici. Ainsi, aucun bénéfice ne doit être prévu dans le transport régional subventionné commandé par la Confédération et les cantons. Une norme moderne d’établissement des rapports et des comptes sera prescrite pour les entreprises de transports qui perçoivent des subventions.

Le projet renforce par ailleurs le financement d’innovations. Il sera ainsi possible d’établir des partenariats d’innovation avec des universités ou des entreprises privées. La révision concerne aussi la protection des données. Les dispositions pour les données des voyageurs doivent être clarifiées et améliorées.