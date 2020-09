Banques : Vers un ralentissement de la reprise économique

Selon une étude du Credit Suisse, la reprise va ralentir durant l’automne et l’hiver. Les experts misent sur une forte reprise en Chine.

Ce ralentissement ne devrait toutefois pas se muer en un arrêt total et brutal des activités, malgré la hausse exponentielle des cas de Covid-19, précise Credit Suisse.

Une étude diffusée par Credit Suisse mercredi prédit que la reprise économique va ralentir au cours de l’automne et de l’hiver. Si les experts interrogés tablent sur un statu quo fade pour l’Europe et les Etats-Unis, les analystes tablent sur une forte reprise chinoise.

Ce ralentissement annoncé se base sur l’indice CS-CFA qui a chuté de 19,4 points pour atteindre 26,2 points, soit un niveau peu ou prou conforme au mois de mai. Ce recul s’explique par le fait qu’ «un nombre plus important d’analystes qu’en août pensent que la situation économique ne va pas évoluer dans les six prochains mois», d’après un communiqué de l'étude. Un analyste sur cinq estime même que le contexte économique va se dégrader pendant ce laps de temps.

Ce ralentissement ne devrait toutefois pas se muer en un arrêt total et brutal des activités, malgré la hausse exponentielle des cas d’infections au Covid-19.

La croissance du PIB suisse attendue à 1,6%

Les investissements effectués pour la reprise et les mesures d’expansion fiscale et monétaire devraient permettre une croissance encore plus importante à moyen terme, même si l’étude précise qu’il subsiste un haut niveau d’incertitude.