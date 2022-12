Session: Vers un rejet du National de l’initiative pour une 13e rente AVS

Sans surprise, c’est un duel gauche-droite qui agite le National, ce mercredi, au sujet de l’initiative populaire fédérale «Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS)». Un duel qui va très vraisemblablement tourner en faveur de la droite. En effet, tant le PLR, les Vert’libéraux que l’UDC et le Centre ne veulent pas de ce texte lancé en mars 2020 et déposé en mai 2021 par l’Union syndicale suisse.

De nombreux députés de droite ont dénoncé le principe de l’arrosoir de l’initiative puisque tous les retraités, y compris les plus aisés, bénéficieraient de cette 13e rente, ce qui est une injustice à leurs yeux. «Le système actuel des retraites fonctionne bien, puisque 87,5% de tous les rentiers AVS ne perçoivent aujourd’hui aucune prestation complémentaire», a rappelé Andri Silberschmid (PLR/ZH) au nom de la commission. Et pour les 12,5% des personnes qui doivent recourir aux PC, la couverture des besoins vitaux est ainsi garantie, selon lui.

«Certains ne savent pas comment remplir le frigo»

«Environ la moitié des personnes qui partent à la retraite touchent moins de 3500 francs de rentes cumulées AVS et LPP par mois et le pouvoir d’achat va encore baisser d’ici 2024, vu l’inflation attendue et la hausse des primes maladie», a abondé Brigitte Crottaz (PS/VD). Qui a aussi dénoncé en vain l’alarmisme des milieux économiques qui «profite aux banques et assurances qui peuvent ainsi vendre leurs produits de 3e pilier.»