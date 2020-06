Suisse

Vers un renforcement des contrôles des voyageurs

Le Conseil des États a adopté ce mardi un projet visant à introduire une autorisation de voyage pour les ressortissants d’États tiers afin de renforcer la sécurité de la Suisse. Les demandeurs devront fournir des informations personnelles avant d’obtenir le document.

Le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (European Travel Information and Authorisation System, ETIAS), pendant européen de l’ESTA américain, constitue un gain de sécurité pour la Suisse, a souligné Andrea Caroni (PLR/AR) pour la commission. Et il s’agit principalement d’une procédure bureaucratique.