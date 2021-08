Crise sanitaire - Vers un retour à la «normale» en août?

Le Conseil fédéral ne souhaite aucun assouplissement des mesures sanitaires après les vacances d’été. Mais maintenant, il est sous pression, écrit la «SonntagsZeitung». Plusieurs épidémiologistes pensent que la phase de normalisation pourrait être initiée. «Le moment est venu pour l’État d’assouplir les réglementations et de les abandonner progressivement», déclare Marcel Tanner, ancien membre de la task force de la Confédération.

Selon lui, la situation épidémiologique actuelle permet au Conseil fédéral d’engager la phase de normalisation «dès août». Chacun doit désormais se responsabiliser. Même l’obligation de porter des masques dans les magasins peut être levée, selon Tanner. L’épidémiologiste met en garde contre une prudence excessive: «La Suisse doit retrouver le chemin de la normalité, car sinon les accusations de dictature vont refaire surface et diviser la société.»

A quand un retour à la normale?

L’épidémiologiste Andreas Cerny de son côté se montre plus prudent, mais reste optimiste: «Si l’évolution de la situation ne s’aggrave pas et qu’il y a toujours une forte augmentation de la vaccination, un assouplissement des mesures sanitaires et un pas vers la normalisation seront possibles en septembre.» Les cantons veulent aussi aller de l’avant. Le président de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé (CDS), Lukas Engelberger, s’attend également à une phase de normalisation après les vacances d’été.