Vaud: Vers un salaire minimum de 23 francs de l’heure

«Des exemples récents d’introduction dans d’autres cantons de salaires minimums montrent qu’il est un outil efficace de lutte contre les bas salaires, l’exploitation éhontée des travailleurs pauvres, le dumping salarial et les discriminations salariales à l’égard des femmes.» C’est par ces mots que commence le communiqué d’un comité récemment créé.

Composé de syndicats, partis politiques et associations, il a déposé cette semaine à la Chancellerie vaudoise un projet d’initiative pour un salaire minimum cantonal. Le comité unitaire attend maintenant les déterminations des services cantonaux pour pouvoir publier les initiatives et organiser la récolte de signatures. Le projet consiste à introduire un salaire minimum légal cantonal, établi à 23 francs par heure et indexé sur le coût de la vie dès le premier janvier de cette année.