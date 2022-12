Trafic ferroviaire: Vers un temps de parcours Lausanne-Berne plus court

Bonne nouvelle pour les voyageurs en train. Les temps de parcours entre Lausanne et Berne ainsi qu’entre Winterthour (ZH) et St-Gall, soit la «Croix fédérale de la mobilité» devront peut-être être réduits. Le National a accepté lundi soir deux motions en ce sens, les deux émanant de sa Commission des transports.

La première demandait que le Conseil fédéral propose d’ici 2026 des mesures pour lancer au plus tard d’ici à la fin de la décennie la mise en œuvre de nouveaux tronçons ferroviaires afin de diminuer les temps de parcours entre ces villes. La seconde motion demandait l’achèvement rapide de cette «Croix fédérale de la mobilité», ceci dans la perspective Rail 2050. «Ces projets d’infrastructures sont d’une importance capitale pour le renforcement de la cohésion nationale et le développement socio-économique interrégional», soulignait la commission.

Aucun investissement depuis 40 ans

«Mais aucun investissement important n’a été entrepris depuis plus de 40 ans, alors que les Chambres ont toujours soutenu la volonté de mettre Lausanne à moins d’une heure de Berne et St-Gall à moins d’une heure de Zurich», a-t-elle déploré. «Là où ailleurs, on a profité de corriger des courbes, de supprimer des creux de vitesse dans le cadre de travaux d’assainissement, ici le tracé a conservé la géométrie de sa construction initiale», a-t-elle ajouté. «La vitesse des InterCity y est donc nettement inférieure aux autres Grandes lignes».