Succession Maurer : Vers un ticket UDC Albert Rösti – Hans-Ueli Vogt?



La presse alémanique analyse les forces et faiblesses des candidats UDC à la succession d’Ueli Maurer. Face au grand favori Rösti, l’intellectuel zurichois fait figure désormais d’outsider.

Albert Rösti vs. Hans-Ueli Vogt. L’un des deux sera très vraisemblablement conseiller fédéral. Mais lequel?

Impossible en effet, de passer à côté de l’ancien président de l’UDC. Pour le «Tages-Anzeiger», sa polyvalence dans les dossiers et son omniprésence au National depuis 10 ans sont un atout. En outre, son côté sympa et son ton modéré sont appréciés, même à gauche, et en particulier chez les Romands. Même ses nombreux mandats parlementaires ne lui sont pas trop reprochés, de même que la défaite du parti aux dernières fédérales. En revanche, il est relativement indépendant de Christoph Blocher, ce qui n’est pas un atout au sein de l’UDC.