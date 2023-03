Session du Parlement: Vers une admission facilitée des étrangers diplômés en Suisse

Les étrangers formés dans les universités et les EPF doivent pouvoir rester en Suisse et y travailler même s’ils viennent d’un pays tiers. Le National a accepté par 135 voix contre 51 ce projet du Conseil fédéral qui faisait suite à une motion de l’ex-parlementaire Marcel Dobler (PLR/SG) déposée en 2017. Il concerne aussi les titulaires d’un diplôme suisse de type brevet fédéral, d’un diplôme fédéral ou d’une haute école spécialisée ainsi que les étudiants du niveau postdoctoral.

Pas de retour sur investissement aujourd’hui

«Actuellement, le contrat de travail d’un ressortissant d’un État tiers est soumis à la règle stricte des contingents, même s’il a étudié en Suisse. Mais cette réglementation n’est plus judicieuse», a expliqué Andri Silberschmidt (PLR/ZH) au nom de la commission.

D’abord parce que les Suisses paient pour former ces étrangers chez nous, et qu’il n’y a donc pas de retour sur investissement s’ils doivent quitter la Suisse, a-t-il relevé. Ensuite parce que la Suisse souffre d’une pénurie de travailleurs qualifiés. Enfin, car la personne qui a suivi des études en Suisse est souvent bien intégrée et a un emploi bien rémunéré, a-t-il énuméré.