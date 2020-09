Suisse : Vers une amélioration de la gestion forestière

Le Conseil des États a donné son feu vert à une enveloppe de 25 millions pour que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.

Les forêts suisses doivent être mieux entretenues. Le Conseil des États a adopté jeudi par 29 voix contre 4 une motion de Daniel Fässler (PDC/AI) demandant d’encourager et de financer des mesures ciblées permettant aux propriétaires de forêts de maintenir une forêt saine, stable et adaptée au climat. Le National doit encore se prononcer.

Une enveloppe de 25 millions de francs sur quatre ans est prévue. Ces aides financières inciteront les propriétaires à exploiter les forêts de manière à ce qu’elles puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale.

La part des forêts non gérées augmente, rappelle le motionnaire. Les forêts sont de moins en moins à même de fournir les prestations qu’en attendent l’État et la société. Ce problème va encore s’aggraver si aucune mesure efficace n’est prise.

Biodiversité

Deux tiers des forêts suisses sont aux mains de particuliers ou de corporations et de communes bourgeoises. Ceux-ci ne bénéficient pas de recettes fiscales pour gérer les forêts, et encore davantage de surfaces forestières ne seront plus entretenues à l’avenir.