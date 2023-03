Session: Vers une campagne nationale de prévention contre le littering

«Une histoire tristement banale dans nos campagnes: une fenêtre de voiture s’ouvre, une canette tombe, un animal meurt. C’est le fléau que vivent bon nombre d’agriculteurs dont les terrains sont au bord d’une route», a lancé le Vaudois. «Chaque année, de plus en plus de déchets sont retrouvés dans les champs, souvent lancés depuis les fenêtres des voitures».

Conséquence: lorsque l’agriculteur fait ses récoltes, il doit aussi faire les poubelles, entre le sagex, le plastique, les filets de fruits et légumes et les canettes d’aluminium qui ont des conséquences particulièrement dramatiques, selon lui. «Si les clous et le verre font de nombreux dégâts, les canettes tranchantes, déchiquetées par les machines sont très souvent mortelles. Invisibles dans le fourrage, les animaux les avalent. Les petits morceaux de métal perforent l’estomac et c’est la mort assurée de l’animal», a expliqué Jean-Pierre Grin.