Covid-19: vers une couverture sociale pour les indépendants

«La crise du Covid a mis en lumière des lacunes graves dans la couverture sociale des indépendants. Jusqu’ici on ne s’en était pas trop inquiété, dans la mesure où l’on estimait que les indépendants devaient à juste titre assumer leur indépendance. Et voilà qu’au cœur de la crise, tout le monde s’y est intéressé, mais en ordre dispersé». Dans un postulat déposé au Conseil national, Benjamin Roduit (C/VS) estime qu’il faut tirer les leçons de ce qui s’est passé en 2020 et 2021 pour de nombreux indépendants qui se sont retrouvés sans ressources à cause des fermetures.