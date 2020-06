Suisse

Vers une diminution de la TVA sur les tampons et les serviettes

Le Parlement veut diminuer la taxe sur les produits d'hygiène menstruelle. De son côté, le Conseil fédéral aimerait taxer davantage les plateformes de vente par correspondance.

Les tampons, serviette, protège-slip et autres, qui sont actuellement soumis au taux normal de 7,7%, seront désormais taxés à 2,5%.

Depuis 2019, les commerçants étrangers qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 100'000 francs par an avec de petits envois doivent facturer la TVA helvétique à leurs clients suisses. Mais l'effet de cette mesure s'est révélé limité. De nombreuses entreprises étrangères ne se sont pas annoncées à l'Administration fédérale des contributions (AFC).

Plateformes redevables

Le Conseil fédéral, interpellé par le Parlement sur ce problème, propose donc d'imposer toutes les prestations fournies par les plateformes de vente par correspondance. Ce seront elles qui seront considérées comme les fournisseurs des prestations et non plus les entreprises qui distribuent leurs produits par le biais de ces plateformes.