Jura bernois : Vers une extension du Parc naturel régional Chasseral

Mis en consultation auprès des communes, des partenaires et des membres de l’association, le projet de charte du parc naturel pourrait étendre la surface de ce dernier de 20%.

Le parc naturel régional Chasseral et son emblématique sommet éponyme pourrait s'étendre bientôt sur une surface accrue de 20% (archives).

La consultation, qui court jusqu’au 30 septembre, intervient auprès des communes, des organisations partenaires et des membres, a indiqué mardi l’association sise à St-Imier (BE). Après une première reconnaissance fédérale délivrée pour 2012-2021, le parc naturel doit solliciter le renouvellement du label fédéral pour dix ans.

La charte contient les grands axes de travail, les champs d’action et le positionnement du parc par rapport aux autres acteurs et institutions régionaux, en lien direct avec une analyse de la situation régionale actuelle et des enjeux à venir. Elle ne décrit en revanche pas de projets concrets.