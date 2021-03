Lausanne : Vers une «formidable explosion de plantes» ce printemps

Le fleurissement du centre-ville sera plus naturel et écologique, tout en étant moins gourmand en entretien.

La Ville veut améliorer la visibilité et la cohérence de ses espaces fleuris et privilégier des réalisations plus naturelles et écologiques. Ainsi elle explore diverses pistes, telles que: la conversion de la moitié des surfaces horticoles traditionnelles au profit de massifs composés de plantes vivaces, le fleurissement des pieds d’arbres le long des axes routiers ou encore la plantation de centaines de milliers de bulbes dans différents quartiers. La première étape d'un projet-pilote de fleurissement du centre-ville sera engagée cette année à la rue de la Tour avec la plantation de roses trémières en pied de façades. En cas de réussite, cette pratique de plantation pourrait s’étendre à d’autres rues du centre-ville. Le renouvellement du giratoire du Mont-d’or en prairie fleurie et le dégrappage puis la végétalisation de celui de Montchoisi sont prévus d’ici au printemps 2022.

De plus, une action participative a vu en automne 2020 la plantation de 60’000 bulbes d’anémones, de muscaris, de crocus et de jonquilles dans divers petits espaces publics. Une plantation mécanisée de 60’000 bulbes composée d’un mélange de jonquilles jaunes et blanches a été effectuée en parallèle dans divers secteurs de la ville. Ces actions viennent compléter la plantation de 120’000 bulbes réalisée en automne 2019 et l’éclosion surprise d’autant de fleurs en pleine pandémie de Covid-19, au printemps 2020. La plantation libre et aléatoire de plusieurs espèces et variétés donnent l'image d'une prairie fleurie naturelle à l’opposé des massifs classiques ordonnancés. «La population pourra s'attendre à une formidable explosion de plantes bulbeuses ce printemps», promet la Ville de Lausanne.