États-Unis: Vers une inculpation de Trump: les scénarios possibles

Le candidat à la présidence pour 2024 a appelé ses partisans à manifester, plaçant les forces de l’ordre sur le qui-vive. Voici ce à quoi on peut s’attendre dans les jours à venir:

Sera-t-il inculpé?

L’ancien président américain l’a assuré lui-même samedi, il pourrait être «arrêté» mardi dans ce que son avocate Susan Necheles a dénoncé auprès de l’AFP comme des «poursuites politiques» de la part du procureur de l’Etat de New York pour le district de Manhattan, Alvin Bragg, un élu démocrate.

La possibilité d’une telle inculpation s’est soudainement rapprochée avec l’accélération de l’enquête: en début de semaine, un ancien avocat de Donald Trump ayant procédé au versement de la somme, Michael Cohen, et Mme Clifford ont tour à tour été entendus, puis Donald Trump lui-même a, selon la presse américaine, été invité à témoigner devant un grand jury – un panel de citoyens doté de larges pouvoirs d’enquête et chargé d’entériner une mise en examen.

Or, «les procureurs n’invitent presque jamais la cible de l’enquête à témoigner devant le grand jury à moins qu’ils n’aient l’intention de l’inculper», a expliqué à l’AFP le professeur de droit et ancien procureur Bennett Gershman.

Quel déroulé judiciaire le jour J?

Selon l’ancien procureur fédéral Renato Mariotti, même en cas d’inculpation du milliardaire, il est probable que Donald Trump se rende volontairement au tribunal, où il pourrait être placé en état d’arrestation. Si le parquet décidait d’inculper l’ancien président, un rendez-vous au tribunal serait convenu entre les procureurs et ses avocats afin qu’il se voie signifier les éventuels chefs d’accusation retenus contre lui.

«Il n’arriverait probablement pas au tribunal par la porte de devant», pour des raisons de sécurité et éviter d’en faire «un spectacle», juge auprès de l’AFP Robert McDonald, professeur de droit pénal à l’université de New Haven et ancien du Secret Service, l’agence américaine chargée de protéger les hautes personnalités américaines.