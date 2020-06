Suisse

Vers une interdiction de la vente des néophytes envahissantes

Ces espèces végétales qui ont été introduites en Suisse et s’y répandent massivement au détriment des espèces indigènes, ne pourront plus être vendues.

Les néophytes envahissantes ne devraient plus être vendues en Suisse. Le National a tacitement accepté vendredi une motion de Claudia Friedl (PS/SG) en ce sens.

Cette situation relève du non-sens, le consommateur partant légitimement du principe qu'il peut planter les végétaux qu'il vient d'acheter. La solution la plus efficace et la plus avantageuse pour lutter contre les néophytes envahissantes consiste à ne pas les commercialiser, selon la conseillère nationale st-galloise.