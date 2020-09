Suisse : Vers une meilleure protection des nappes phréatiques

L’utilisation des pesticides devrait être soumise à des normes plus contraignantes.

La population est de plus en plus critique face à l’utilisation des produits phytosanitaires, a rappelé Christian Levrat (PS/FR) au nom de la commission. Il est indispensable de légiférer, a-t-il souligné. «Nous prenons ainsi au sérieux les préoccupations des citoyens», a abondé le ministre de l’Économie Guy Parmelin.

Le projet permet de réglementer l’utilisation de pesticides de manière plus stricte et de réduire considérablement les risques pour l’être humain, les animaux et l’environnement. Il vise aussi à protéger les eaux de surface, les habitats proches de l’état naturel et les eaux souterraines utilisées comme eau potable.