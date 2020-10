Suisse : Nappes phréatiques mieux protégées

La commission de l’économie du National a approuvé un projet du Conseil des Etats visant à réduire les risques de pollution et mieux protéger les nappes phréatiques.

Le nouveau projet permettra de réglementer l’utilisation de pesticides de manière plus stricte et de réduire considérablement les risques pour l’être humain, les animaux et l’environnement. Keystone/archive

L’utilisation des pesticides devrait être soumise à des normes plus contraignantes. La commission de l’économie du National a approuvé mercredi, par 14 voix contre 1 et 10 abstentions, un projet du Conseil des Etats visant à réduire les risques et mieux protéger les nappes phréatiques.

Le projet permet de réglementer l’utilisation de pesticides de manière plus stricte et de réduire considérablement les risques pour l’être humain, les animaux et l’environnement. Il vise aussi à protéger les eaux de surface, les habitats proches de l’état naturel et les eaux souterraines utilisées comme eau potable.

Les risques liés aux produits phytosanitaires devront être réduits de 50% d’ici 2027 par rapport à la valeur moyenne des années 2021 à 2025. En cas de risques inacceptables, le Conseil fédéral devra définir une trajectoire de réduction allant au-delà de 2027.

Engrais chimiques

La commission soutient largement le projet des sénateurs. Il n’y a donc pas lieu d’avancer la mise en œuvre de la politique agricole 2022+. Des mesures plus poussées entraîneraient une surcharge administrative.

Elle ne propose qu’une seule modification, indiquent mercredi les services du Parlement. Les engrais chimiques importés doivent, à ses yeux, être remplacés par des engrais de ferme indigènes dans la mesure du possible.

Mesures complémentaires rejetées

Plusieurs membres de la commission ont estimé le projet insuffisant pour que le peuple lui donne la préférence face aux deux initiatives consacrées à l’eau potable. Ils ont proposé plusieurs mesures supplémentaires.

Toutes ont été balayées. La majorité de la commission est d’avis que les adaptations prévues apportent déjà une nette amélioration. De plus, la charge administrative induite par des mesures plus poussées serait énorme.

Une multitude de minorités ont donc été déposées. Une d’entre elles souhaite inscrire des objectifs chiffrés dans le projet en ce qui concerne les pertes d’éléments fertilisants. Une autre veut instaurer une obligation, et non pas seulement une possibilité, de prendre des mesures pour les interprofessions et les organisations de productions.

Le Conseil fédéral doit être chargé de prendre des mesures, estime une troisième minorité. La commission s’est également opposée à la possibilité, pour le Conseil fédéral, d’introduire des taxes incitatives sur les engrais minéraux et sur les fourrages importés.

Les prestations écologiques requises ne devraient pas non plus être adaptées, a estimé la commission par 14 voix contre 9. Elle a réservé le même sort à une demande d’obligation de publication des livraisons d’éléments fertilisants

Dans la loi fédérale sur la protection des eaux, la valeur limite doit être fixée uniquement pour les produits pertinents issus de la dégradation des produits phytosanitaires ou des produits biocides, et pas de manière générale. Enfin, une proposition demandant la délimitation des aires d’alimentation des captages d’eau d’intérêt général et des règles de financement y afférentes a été rejetée.

Le Conseil national se penchera sur cet objet à la session d’hiver.