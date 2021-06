Vaud - Vers une meilleure reconnaissance des mamans de jour

Ces nouvelles directives prévoient également un renforcement du cadre pédagogique à disposition des mamans de jour. «Il permettra un suivi et un accompagnement plus intense au quotidien auprès des accueillantes et des familles», se réjouit Valérie Denisart, adjointe à la cheffe de service de la petite enfance de la Ville de Lausanne. De plus, l’élaboration d’un projet pédagogique permettra assurément d’harmoniser les pratiques et de développer la qualité». Là encore, ce sont les réseaux qui devront proposer un concept dans le but de théoriser les différentes compétences nécessaires à l’exercice de ce métier. «Il suffit d’organiser un anniversaire pour se rendre compte que ce n’est pas facile de gérer un collectif d’enfants», illustre Nuria Gorrite, présidente du Gouvernement vaudois.