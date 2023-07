Vaud: mendicité tolérée, sauf si elle est «intrusive ou agressive»

Tendre la main, oui, sauf si c’est intrusif ou agressif. Et pas partout. Voilà en substance le compromis que propose le Conseil d’Etat vaudois pour sa nouvelle loi anti-mendicité. Il le soumet ce jour au Grand conseil, qui devra se prononcer.

Loi précédente trop extrême

Il s’agit d’une version «light» du texte qui était en vigueur depuis 2018 dans le canton et qui interdisait totalement la pratique. Entre deux, la Cour européenne des droits de l’homme et le Tribunal fédéral sont passés par là et ont jugé qu’il était «contraire au principe de proportionnalité», comprenez trop extrême. Conséquence: la poursuite pénale de la mendicité est, depuis, suspendue.