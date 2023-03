France : Vers une mobilisation record contre la réforme des retraites?

Une France à l’arrêt, «c’est évidemment mauvais pour nos concitoyens», et «les premiers pénalisés, quand on a des grèves, ce sont les Français les plus modestes», a critiqué lundi soir la Première ministre Élisabeth Borne, défendant sur la chaîne de télévision France 5 une réforme qui assurera la pérennité d’«un des piliers de notre modèle social». Le secrétaire général du syndicat CFDT, Laurent Berger, a prédit lundi une «journée de mobilisation extrêmement puissante» et appelé le président Emmanuel Macron à ne pas «rester sourd».