Football: Vers une nouvelle Coupe du monde en hiver en 2030?

On ne sait pas encore où se jouera la Coupe du monde 2030, mais les prétendants sont nombreux. L’Espagne et le Portugal ont officialisé leur candidature conjointe l’année passée, tandis que du côté de l’Amérique du Sud, une candidature commune a été lancée au début du mois d’août par le Chili, l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay. Et voilà que The Times informe que de nouveaux postulants sont sur le point de se faire connaître…