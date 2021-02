Chablais (VD/VS) : Vers une nouvelle ligne de trains pour boucler la boucle

Des organisations de transports souhaitent qu’une nouvelle voie de chemin de fer soit créée entre Villeneuve et Le Bouveret.

Avec cette ligne, il serait plus simple et rapide de se rendre à l’hôpital de Rennaz. ATE Vaud

Cinq associations ont écrit mercredi aux Conseils d’État vaudois et valaisan afin de demander la création d’une liaison ferrée entre Villeneuve et le Bouveret. Le but est de permettre le report modal du trafic automobile vers le rail dans la région. D’autres objectifs viennent compléter celui-ci, notamment la possibilité de créer une liaison ferroviaire directe pour l’Hôpital Riviera-Chablais ou de contribuer à boucler une ligne ferroviaire complète autour du Léman.

De plus, cela permettrait la mise en place de voies cyclables le long des voies de chemin de fer, ainsi que diminuer la pollution atmosphérique et sonore de toute la région du Chablais et des régions alentours. «Pour la qualité de vie au quotidien, pour la baisse de la pollution, pour la valorisation du rail, ce projet bénéficiera à toutes et tous: pendulaires, touristes et déplacements de loisirs. Il est impératif que les cantons s’engagent dans cette voie qui permettra au Chablais et à la Riviera de souffler un peu», explique Romain Pilloud, secrétaire général de l’ATE Vaud. Cette voie ferrée devrait s’intégrer dans le cadre de la Stratégie Vision 2050 du rail du canton de Vaud et se coordonner avec d’autres projets ferroviaires valaisans, comme une future liaison de la ligne du Simplon vers Monthey.

Les 5 organisations, qui représentent plusieurs milliers de Vaudois et de Valaisans, sont: L’Association transports et environnement (sections Vaud et Valais), la Communauté d’intérêts pour les transports publics (section Vaud), le Groupe Mobilité Chablais et RER Sud-Léman.