Asie : Vers une nouvelle manif pro-démocratie en Thaïlande

La contestation pro-démocratie appelle à une nouvelle manifestation samedi en Thaïlande, où la tension grandit avec le gouvernement.

Vendredi soir, quelque 3000 personnes se sont réunies dans le centre de la capitale malgré la promulgation la veille d’un décret d’urgence interdisant tout rassemblement de plus de quatre personnes.

Après plusieurs heures de manifestation, la police antiémeute a utilisé des canons, projetant de l’eau et des substances chimiques irritantes, pour disperser les militants, un signe d’escalade inédit dans cette crise qui dure depuis plus de trois mois. Les manifestants ont déployé des parapluies devant eux, une tactique de protection empruntée à leurs homologues de Hong Kong. Peu après, ils ont quitté les lieux. Quatre policiers et onze contestataires ont été blessés, selon les forces de l’ordre.