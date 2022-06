La Chaux-de-Fonds (NE) : Vers une nouvelle usine d’incinération estimée à 255 millions

Dès 2030, l’installation pourrait produire de la chaleur pour 14’000 ménages et de l’électricité pour 20’000 ménages.

Permettre aux Chaudefonniers de remplacer une grande partie des chauffages individuels à gaz et mazout ainsi que regrouper les capacités d’incinération des déchets de l’Arc jurassien sur un seul site. C’est le double objectif que souhaite atteindre la ville neuchâteloise, avec ses partenaires Viteos et Vadec, via son projet de nouvelle usine d’incinération, annonce-t-elle ce mercredi.

La future usine en est actuellement au stade de l’élaboration du projet technique et architectural définitif avant la mise à l’enquête. En principe, le chantier, estimé à 255 millions de francs, devrait commencer en 2024 et la mise en service est planifiée pour 2030. À terme, l’installation devrait aussi permettre de diminuer le coût d’incinération des déchets de 25%; produire de l'énergie thermique (168 GWh, soit la consommation de 14'000 ménages); et fournir 70 GWh d’électricité (20'000 ménages). L’usine sera implantée sur le site de l’actuelle installation chaudefonnière et remplacera également la ligne de traitement des déchets de Colombier.